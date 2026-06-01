Подмосковная Система-112 обработала около 112 млн вызовов за 11 лет

Система-112 Московской области отметила 11-летие с момента начала работы. За это время единый номер экстренных служб стал одним из важнейших элементов региональной системы безопасности.

С момента запуска 1 июня 2015 года система объединила работу всех экстренных служб региона в единый механизм взаимодействия. Это позволило значительно ускорить передачу информации о происшествиях и повысить эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации.

За 11 лет операторы Системы-112 обработали около 112 миллионов обращений. Ежедневно специалисты принимают в среднем порядка 35 тысяч вызовов.

Наибольшая часть обращений была направлена в службу скорой медицинской помощи — около 29 миллионов. Еще примерно 10 миллионов вызовов передали в полицию и подразделения Госавтоинспекции.

В пожарно-спасательные службы поступило свыше 1,2 миллиона обращений, в аварийную газовую службу — около миллиона. Кроме того, через систему было направлено порядка 88 тысяч сообщений в службу «Антитеррор» и более 52 тысяч обращений в Комитет лесного хозяйства.

Наиболее востребованным способом связи по-прежнему остается телефонный звонок. За годы работы через номер 112, в том числе с мобильных устройств без SIM-карт, поступило около 102 миллионов вызовов.

Вместе с тем жители все активнее используют современные цифровые сервисы. Через мобильное приложение «112 МО» направили более 51 тысячи обращений, посредством сообщений — около 600 тысяч, а через систему «ЭРА-ГЛОНАСС» поступило свыше 63 тысяч вызовов.

Сегодня система представляет собой круглосуточный центр приема и обработки экстренных сообщений. От профессионализма операторов зависят здоровье и жизнь людей.

«Система продолжает развиваться, внедряя новые цифровые сервисы и совершенствуя взаимодействие экстренных служб. Наша задача — чтобы помощь приходила максимально быстро и эффективно», — отметил начальник центра А. В. Вагутович.

За 11 лет работы Система-112 подтвердила свою значимость и эффективность как один из ключевых инструментов экстренного реагирования.