Подмосковная Система-112 обработала еще 800 тысяч вызовов об инцидентах в лесах

В Подмосковье создана эффективная система взаимодействия между Системой-112 и Комлесхозом. Она позволяет оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации в лесах.

Операторы Системы-112 автоматически передают информацию о происшествиях. Это обращения о заблудившихся в лесу людях, возгораниях, свалках, незаконной рубке.

Всего с начала года операторы приняли более 800 тысяч подобных вызовов. С момента начала взаимодействия с Комлесхозом было передано более 51 тысячи обращений.

«В летне-осенний период, когда устанавливается теплая и сухая погода и начинается ягодно-грибной сезон, количество обращений традиционно возрастает. В это время в службу спасения ежедневно поступает в среднем около 30 сообщений о происшествиях в лесах», — отметили в службе.

Жителей призвали сообщать обо всех происшествиях в лесу по телефону 112.