Подмосковная Система-112 обработала 370 обращений в полицию и ГАИ с начала года

С начала года операторы подмосковной Системы-112 приняли свыше 370 тысяч обращений, адресованных в полицию и подразделения Госавтоинспекции. Ежедневно служба обрабатывает тысячи звонков, обеспечивая оперативную передачу информации в экстренные структуры и согласованность их действий.

Заметную долю вызовов составляют сообщения о дорожно-транспортных происшествиях. В ситуациях, когда в аварии нет пострадавших, специалисты помогают участникам разобраться с оформлением на месте, не прибегая к вызову инспекторов.

Для этого звонки переводят на экспертов Центра безопасности дорожного движения Московской области, которые дистанционно консультируют водителей.

По данным службы, с начала года в центр поступило около 91 тысячи таких обращений. Автомобилистам объясняют порядок действий и помогают оформить европротокол, что позволяет значительно сократить время на урегулирование ситуации и быстрее освободить дорогу.

Как отмечают в системе, принцип «одного окна» дает возможность одновременно задействовать сразу несколько экстренных служб — это особенно важно при серьезных ДТП. Такой подход ускоряет реагирование и повышает эффективность помощи.

Служба функционирует круглосуточно и остается одним из ключевых элементов системы безопасности региона, позволяя жителям оперативно получить поддержку в любой ситуации.