Подмосковная Система-112 обработала 3,5 млн вызовов с начала года

Операторы Системы-112 Московской области обработали более 3,5 миллиона обращений от жителей и гостей региона с начала года. Ежедневно на единый номер поступает около 35 тысяч сообщений, что подтверждает высокую нагрузку на службу и ее значимость для населения.

Сервис остается доступным для всех категорий пользователей, включая людей с ограниченными возможностями здоровья: для жителей и гостей Подмосковья с нарушениями слуха и речи предусмотрен формат текстовых обращений.

Помимо оперативного реагирования, в структуре службы действует линия психологической поддержки. Специалисты принимают около 10 обращений в сутки, работая в круглосуточном режиме, как и диспетчеры.

Для взаимодействия с иностранцами задействуют операторов-лингвистов.

Сегодня свыше 97% всех вызовов экстренных служб региона проходят именно через номер 112. В перспективе этот показатель планируют довести до максимального уровня.

Чаще всего жители обращаются за медицинской помощью — такие вызовы составляют около 62% от общего числа. Примерно 28% сообщений направляют в правоохранительные органы, включая ГИБДД, еще около 12% — в службы спасения.