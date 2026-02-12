Подмосковная Система-112 обработала 1,6 млн вызовов с начала зимы

Зимой подмосковные спасатели работают в режиме повышенной нагрузки. Система-112 с декабря приняла более 1,6 миллионов вызовов.

Свыше 360 тысяч человек за этот период обратились в скорую помощь. Рост вызовов связан с сезонными заболеваниями, особенно среди пожилых людей, гололедицей и тяжелой ситуацией на дорогах. На места происшествий направляют не только бригады медиков, но также полицию и спасателей.

Зимой жители и гости региона нередко обращаются из-за того, что заблудились в лесу во время прогулок или катания на лыжах. Поисковые работы в этом случае ускоряет функция геопозиционирования.

Система-112 в Подмосковье работает круглосуточно. К диспетчерам можно обратиться при помощи звонка, сообщения, через систему «ЭРА-ГЛОНАСС», а также посредством мобильного приложения «112 МО».