Подмосковная Система-112 обработала 110 млн вызовов за 10 лет

С момента запуска 1 июня 2015 года подмосковная Система-112 приняла более 110 миллионов вызовов. Диспетчеры ежедневно обрабатывают более 30 тысяч обращений.

Основная часть вызовов связана с необходимостью медицинской помощи — за весь период зафиксировали свыше 29 миллионов запросов. Значительное число звонков и сообщений поступают в правоохранительные органы — более девяти миллионов были адресованы полиции и ГИБДД.

Пожарно-спасательные подразделения получили свыше миллиона вызовов. Кроме того, около 14 миллионов обращений носят справочный характер и связаны с консультациями.

Систему активно используют не только жители Подмосковья. За время ее работы поступило более 918 тысяч вызовов из других регионов России, а также около пяти тысяч обращений на иностранных языках.

Одним из ключевых результатов внедрения Системы-112 стало сокращение времени реагирования экстренных служб. Благодаря использованию алгоритмов одновременного оповещения и координации, средний показатель снизился на 39 минут.

Работу службы обеспечивают более 3,8 тысячи специалистов, которые круглосуточно принимают и обрабатывают обращения по номеру 112, координируя действия экстренных служб и помогая жителям и гостям региона в критических ситуациях.