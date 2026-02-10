Подмосковная Система-112 обработала 108 млн вызовов за 10 лет

С момента запуска Системы-112 в Подмосковье операторы обработали свыше 108 миллионов звонков. Попавшие в беду люди могут получить помощь, позвонив по короткому номеру.

Каждый день диспетчеры принимают свыше 35 тысяч обращений. Только с начала года они обработали более 1,2 миллиона вызовов.

Важным результатом работы системы стало то, что время реагирования на сложные происшествия сократилось почти вдвое — с 70 до 38 минут.

За 10 лет в систему внедрили свыше 30 новых функций. Теперь она может определять местоположение звонящего можно по геоданным, использует умную речевую аналитику и современные системы обработки данных.

Развивается и мобильное приложение «112 МО». Кроме того, для удобства пользователей внедрили СМС-оповещения о перемещении машин пожарных, скорой помощи или газовой службы. Систему объединили с порталом «Добродел» и перевели на российское программное обеспечение.

Сегодня через номер 112 поступает более 97% всех вызовов в экстренные службы региона. Это говорит как об эффективности системы, так и о доверии к ней со стороны жителей и гостей. В будущем этот показатель планируют довести до 100%.

Сейчас в Московской области Система-112 объединяет около 517 объектов, а в ее работе участвуют более 3,8 тысячи специалистов.

Каждые сутки на дежурство выходят свыше 350 операторов, которые готовы помочь в любой сложной ситуации.