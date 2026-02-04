Подмосковная Система-112 обработала 1 млн обращений с начала года

Подмосковная Система-112 приняла и обработала около миллиона обращений жителей с начала года. Большинство их них были адресованы скорой помощи.

С начала января жители и гости региона оставили более 271 тысячи обращений в адрес скорой помощи, 110 тысяч — полиции, 35 тысяч — газовой службе, 11 тысяч — пожарной охране. При этом более 127 тысяч запросов имели справочный характер.

Основным способом связи с Системой-112 остается телефонный звонок. С начала года операторы приняли около 900 вызовов. Также им поступило около 400 СМС. Через оборудование «ЭРА-ГЛОНАСС» за помощью обратились 1,3 тысячи человек.

Подмосковная служба спасения первой в стране внедрила мобильное приложение. С его помощью можно вызвать помощь, отслеживать передвижение бригад скорой, оформить ДТП.

Жителям напомнили, что обратиться в Систему-112 можно при пожаре, в случае утечки газа и других чрезвычайных происшествий.