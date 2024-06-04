Подмосковная Система-112 напомнила правила безопасности на воде

Фото: Пресс-служба Системы-112 Московской области

С начала весны операторы службы спасения Московской области приняли свыше 20 вызовов по индексу «Спасение утопающих». Система-112 напомнила базовые правила поведения на водоемах, соблюдение которых позволит провести отдых без инцидентов.

Спасатели напоминают, что купаться можно только в проверенных, специально оборудованных водоемах. Нельзя нырять в незнакомых местах — на дне могут оказаться опасные предметы. Чтобы отдых не омрачился несчастными случаями, следует купаться не ранее чем через 1,5 часа после приема пищи.

Помимо этого, не следует купаться в ненастную погоду. В случае, если человек попал в течение, следует плыть по нему, стараясь приблизиться к берегу.

Если что-то пошло не так, не стоит стесняться звать на помощь. В случае ЧС на воде необходимо незамедлительно звонить по номеру 112.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

🏃‍♂️Подготовка к марафону. Как пробежать 42 километра без вреда для здоровья

Театральный фестиваль «Мелиховская весна» прошел в Подмосковье

Крупные программы и большие ожидания. Главное о ПМЭФ-2024

Новая идея европейского рейха. Запад сбрасывает маски

Удлинитель с оголенным проводом ударом тока убил пожилую москвичку в подъезде дома

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте