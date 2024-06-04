Подмосковная Система-112 напомнила правила безопасности на воде

С начала весны операторы службы спасения Московской области приняли свыше 20 вызовов по индексу «Спасение утопающих». Система-112 напомнила базовые правила поведения на водоемах, соблюдение которых позволит провести отдых без инцидентов.

Спасатели напоминают, что купаться можно только в проверенных, специально оборудованных водоемах. Нельзя нырять в незнакомых местах — на дне могут оказаться опасные предметы. Чтобы отдых не омрачился несчастными случаями, следует купаться не ранее чем через 1,5 часа после приема пищи.

Помимо этого, не следует купаться в ненастную погоду. В случае, если человек попал в течение, следует плыть по нему, стараясь приблизиться к берегу.

Если что-то пошло не так, не стоит стесняться звать на помощь. В случае ЧС на воде необходимо незамедлительно звонить по номеру 112.

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