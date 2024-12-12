Подмосковная Система-112 напомнила правила безопасности на тонком льду

С наступлением зимы и замерзанием водоемов в Подмосковье увеличивается риск несчастных случаев на льду. Работники «Мособлпожспаса» начали проводить патрулирование водоемов и измерять толщину льда, чтобы предотвратить несчастные случаи.

Ежегодно происходят случаи, когда люди проваливаются под лед. Спасатели напоминают, что при чрезвычайных ситуациях необходимо звонить по номеру 112 или использовать мобильное приложение «112 МО». Система геопозиционирования поможет операторам быстро направить помощь.

Система-112 напоминает жителям региона об осторожности на зимних водоемах и предлагает соблюдать следующие правила безопасности: не выходить на лед без проверки его толщины, не выходить на лед в одиночку, не оставлять детей без присмотра рядом с замерзшей водой, а также брать с собой мобильный телефон.

Спасатели обращают внимание, что прочный лед имеет голубовато-зеленый цвет, а белый или желтоватый лед ненадежен. После нескольких дней плюсовой температуры его толщина может уменьшиться.