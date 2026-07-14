Подмосковная Система-112 напомнила правила безопасного отдыха у воды

С начала летнего сезона операторы подмосковной Системы-112 приняли 98 обращений, связанных с происшествиями на водоемах. Жителям и гостям региона напомнили о важности соблюдения правил безопасности во время отдыха на пляжах.

Большинство несчастных случаев происходит из-за пренебрежения элементарными мерами предосторожности. Купаться рекомендуется только в специально оборудованных местах, не заплывая за пределы разрешенной зоны.

Опасно заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, а также при значительной разнице между температурой воздуха и воды — если она превышает 10 градусов.

Особое внимание необходимо уделять детям, не оставляя их без присмотра даже на оборудованных пляжах. Кроме того, отдыхающим советуют не перегреваться под солнцем перед купанием, с осторожностью пользоваться надувными кругами, матрасами и игрушками, которые течение или ветер могут быстро унести далеко от берега.

Не следует подплывать к лодкам, катерам и другим плавсредствам, а также прыгать в воду с причалов, судов и сооружений, не предназначенных для таких целей.

В жаркую погоду спасатели также рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце в часы его максимальной активности, использовать солнцезащитные средства, поддерживать водный баланс и отказаться от чрезмерных физических нагрузок.

Жителям напоминают, что при любом происшествии на воде необходимо незамедлительно обращаться за помощью по единому номеру экстренных служб 112.