Подмосковная Система-112 напомнила об ответственности за ложные вызовы

Система-112 в Подмосковье продолжает бороться с хулиганскими звонками, однако, с начала 2025 года их стало значительно больше. С января по апрель зафиксировали более 33 тысяч ложных вызовов — это почти в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Важную роль в службе спасения по-прежнему играет автоинформатор, который запустили в 2017 году. Он предупреждает позвонившего о возможной ответственности за ложный вызов. Если оператор считает обращение хулиганским, система сама перезванивает на номер и включает автоответчик с информацией о возможных штрафах и наказаниях.

Данные о тех, кто делает ложные вызовы, вносят в специальный реестр. Если один и тот же номер несколько раз попадается, информация передается в полицию. При этом номера не блокируют полностью, чтобы человек мог дозвониться в экстренные службы при настоящей угрозе.