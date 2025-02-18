Подмосковная Система-112 напомнила о помощи жителям из других регионов

Система-112 Московской области продолжает получать обращения, требующие помощи экстренных служб в других регионах. Для быстрой реакции с соседними регионами заключены соглашения о сотрудничестве, и налажена работа с другими субъектами России.
Недавно жительница Мытищ позвонила на номер 112 и сообщила, что ее брат, проживающий в Тверской области, упал и потерял сознание в своей квартире. Женщина испугалась, так как не могла сама вызвать помощь. Оператор системы быстро связался с Центром экстренной помощи в Челябинске и передал информацию. Скорую помощь направили на место происшествия, и мужчине оказали медицинскую помощь.
С начала года операторы Системы-112 Московской области обработали более девяти тысяч подобных обращений. Всего за время работы системы приняли свыше 800 тысяч вызовов. Операторы всегда на связи и могут передать информацию в нужный регион для немедленного реагирования.
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