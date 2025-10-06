Подмосковная шпажистка завоевала золото и серебро на Играх стран СНГ

Спортсменка из Долгопрудного Анастасия Забелина стала победителем и призером соревнований по фехтованию в рамках третьих Игр стран СНГ в Азербайджане. Об этом сообщили в Минспорте региона.

Она поднялась на высшую ступень пьедестала в составе команды. Вместе с ней в сборной России выступали Софья Барсукова, Анастасия Илющенко и Таисия Ларькина.

В финале россиянкам удалось обойти команду Узбекистана. Почетное третье место поделили белорусские и азербайджанские шпажистки.

Кроме того, Забелина завоевала серебро в личных соревнованиях. Сначала она обошла соперницу из Белоруссии Валерию Никонову, затем нанесла поражение представительнице Азербайджана Мимурай Абасовой, однако в финале уступила сокоманднице Таисии Ларькиной.

Всего сборная России по фехтованию смогла забрать на соревнованиях девять медалей — четыре золотые, четыре серебряные и одну бронзовую.

Напомним, что Игры стран СНГ проходят в Азербайджане с 28 сентября по 8 октября. За время проведения среди участников уже разыграно 246 комплектов наград в 23 видах спорта.