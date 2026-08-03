Подмосковная школьница заняла 2-е место на международной олимпиаде по лингвистике

Гимназия им. Е. М. Примакова

Фото: Гимназия им. Е. М. Примакова

Ученица гимназии имени Е. М. Примакова в Одинцове Елизавета Хоретоненко выиграла серебряную медаль на XXIII Международной олимпиаде по лингвистике. Состязания проходили с 26 июля по 2 августа в Бухаресте.

В Министерстве образования Московской области отметили, что в сборную России вошли четыре школьника.

Елизавета Хоретоненко продемонстрировала среди них наилучший результат, заняв второе место.

В общей сложности в олимпиаде по лингвистике приняли участие 65 команд почти из 50 стран мира. Они решали задачи, которые требовали развитой логики, склонности к анализу и поиску закономерностей в незнакомых языках.

Подмосковные школьники в очередной раз подтвердили высокий уровень подготовки на международной арене.