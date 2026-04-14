Подмосковная школьница победила на всероссийском конкурсе юных ветеринаров

Девятиклассница из Серпухова Елизавета Елистратова одержала победу на четвертом всероссийском конкурсе профессиональных навыков «VetSkills». Она заняла первое место в номинации «Лучший будущий ветеринарный хирург».

Соревнования прошли на базе Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина.

В 2026 году конкурс стал самым масштабным за все время проведения: участие приняли 129 школьников из семи регионов страны. После отбора в финал вышли 30 сильнейших участников. В течение трех дней они выполняли практические задания по ключевым направлениям — от анатомии и хирургии до микробиологии и фармакологии.

Победа в «VetSkills» дает бонус при поступлении: лауреаты получают дополнительные 10 баллов к результатам экзаменов.

Для Елизаветы это уже не первый успех. Ранее она стала призером регионального этапа чемпионата «Молодые профессионалы — 2026», где заняла третье место под руководством наставника Надежды Орловой. В будущем школьница планирует связать карьеру с ветеринарией и работать в агропромышленной сфере.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия отметили, что конкурс «VetSkills» ежегодно помогает выявлять талантливых школьников, заинтересованных в ветеринарии, и формировать кадровый резерв для аграрной отрасли страны.