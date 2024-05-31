Подмосковная школа приемных родителей запустила новый образовательный модуль

Ежегодно свыше двух тысяч человек проходят обучение в школе приемных родителей Подмосковья. В этом году обучающимся стало доступно еще девять модулей.

«Совсем недавно мы запустили новый и единственный в стране образовательный допмодуль для приемных родителей, готовых принять в свою семью ребенка, подвергшегося жестокому обращению», — сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

На новом модуле будущим родителям объясняют, как распознать, подвергался ли ребенок жестокому обращению, как определить вектор взаимодействия и помочь справиться со страхами.

Новая программа рассчитана на 32 часа. Записаться на обучение можно на сайте.

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