Подмосковная сеть МФЦ стала двукратным победителем всероссийского конкурса

Подмосковье вошло в число победителей всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России» 2024 года. Регион показал высокие результаты сразу в двум номинациях.

По словам главы Мингосуправления Подмосковья Надежды Куртяник, всего за 16 лет работы в регионе открыли 223 отделения. В них работают 5,8 тысячи профессионалов.

«Сегодня в наших многофункциональных центрах принимают специалисты ЗАГС и БТИ, управляющих компаний и регоператоров. Так „Мои Документы“ превращаются в „Центры всех решений“. Особенно приятно, что наш подход отмечают на всероссийском уровне», — сказала она.

В номинации «Крупная региональная сеть МФЦ» Подмосковье представило отделения Ленинского и Орехово-Зуевского округов, Балашихи, Домодедова и Каширы.

Кроме того, область презентовала проект «МФЦентр всех решений». Он нацелен на то, чтобы дать жителям возможность решать в центрах любые вопросы в удобное время. Разработка стала лауреатом в номинации «Лучший проект по работе с внешним клиентом».

В министерстве напомнили, что сейчас сеть МФЦ включает более 1,7 тысячи окон, оснащенных по современным стандартам. В них работает система электронной очереди, терминалы оплаты, игровые зоны для детей и многое другое.