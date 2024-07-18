Подмосковная семья — в финале всероссийского конкурса. Как поддержать участников?

Финал конкурса на самую музыкальную семью России стартовал на онлайн-площадках страны. В числе семи участников — Ольга, Евгений, Егор, Макар и Женя Лужецкие из Мытищ. Поддержать подмосковных музыкантов можно на онлайн-голосовании.

В конкурсе приняли участие творческие семьи и креативные династии России, в которых есть музыканты и певцы. Участники снимали мини-фильмы с исполнением музыкальных фрагментов, которые отправляли на суд жюри. Семь лучших работ разместили на сайте конкурса «Родники».

В числе финалистов — семья Лужецких из Подмосковья. Мама Ольга, папа Евгений, братья Егор и Макар, сестра Женечка. Они поют сами и учат этому других. Старший сын — студент Гнесинки, младший — гитарист и певец, дочка тоже поет и танцует. Говорят, что даже собака у Лужецких умеет подпевать, хотя и не так красиво, как вся семья вместе.

За победу с жителями Подмосковья борются Поповы-Каюмовы и Савенковы из Татарстана, Рыбачевы и Ларины из Воронежа, Иголкины из Санкт-Петербурга и Шульгины из Красноярского края.

Финал конкурса стартовал 18 июля в 14:00. Прямая трансляция идет в социальной сети «ВКонтакте». Там же можно поддержать Лужецких, отдав за них голос на народном голосовании.

Победители «Родников» получат один миллион рублей. Приз вручит инициатор конкурса, народный артист России Олег Газманов.

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