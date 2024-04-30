Подмосковная сборная выиграла бронзу на Чемпионате России по синхронному плаванию | 360°

Подмосковье 30 апреля 2024, 16:43 Подмосковная сборная выиграла бронзу на Чемпионате России по синхронному плаванию Подмосковные синхронистки выиграли бронзу на Чемпионате России Фото: Федерация синхронного плавания России

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Сборная Московской области выиграла бронзовую медаль чемпионата России по синхронному плаванию в групповой дисциплине. В соревнованиях приняли участие 250 спортсменов из России и Белоруссии, в том числе сборные команды страны.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в сборную команду Подмосковья вошли воспитанницы Спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта и Училища олимпийского резерва № 4.

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Тренировали спортсменок Ольга Брусникина и Елена Федосеева.

Чемпионат России по синхронному плаванию прошел с 22 по 28 апреля в Екатеринбурге в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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