Подмосковная сборная выиграла бронзу на Чемпионате России по синхронному плаванию | 360°

30 апреля 2024, 16:43
Подмосковная сборная выиграла бронзу на Чемпионате России по синхронному плаванию
Подмосковные синхронистки выиграли бронзу на Чемпионате России
Сборная Московской области выиграла бронзовую медаль чемпионата России по синхронному плаванию в групповой дисциплине. В соревнованиях приняли участие 250 спортсменов из России и Белоруссии, в том числе сборные команды страны.
Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в сборную команду Подмосковья вошли воспитанницы Спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта и Училища олимпийского резерва № 4.
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Тренировали спортсменок Ольга Брусникина и Елена Федосеева.
Чемпионат России по синхронному плаванию прошел с 22 по 28 апреля в Екатеринбурге в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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