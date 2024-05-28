Подмосковная сборная выиграла 54 медали на первенстве России по кикбоксингу

Подмосковные спортсмены выиграли 21 золотую, 10 серебряных и 23 бронзовые медали на первенстве России по кикбоксингу. Турнир-мемориал традиционно посвятили памяти первого чемпиона среди профессионалов в этом виде спорта на Северном Кавказе Али Порсукова.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в соревнованиях приняли участие более двух тысяч спортсменов из 75 регионов России. В течение пяти дней участники разыграли более 300 комплектов наград.

Сборную Московской области представляли спортсмены из 11 городских округов Подмосковья.

Команда Московской области в общекомандном зачете в дисциплине «лайт-контакт» заняла второе место и третьи места — в «фулл-контакт», «поинтфайтинг» и «лоу-кик».

«Поздравляю нашу сборную с историческим достижением. Это лучшее выступление подмосковных кикбоксеров за последние 30 лет. Мы показали достойный результат и на этом не остановимся. Вперед к дальнейшим победам», — рассказал исполнительный директор Московского областного регионального отделения федерации кикбоксинга России Эльмир Алиев.

Турнир памяти Али Порсукова прошел в Каспийске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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