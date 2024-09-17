Подмосковная сборная выиграла 20 медалей на турнире по самбо в Можайске

Подмосковная сборная выиграла семь золотых, пять серебряных и восемь бронзовых медалей на турнире по самбе в Можайске. Спортсмены заняли второе место в общекомандном зачете среди 35 регионов России.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, золотыми призерами стали Варвара Мишечкина, Богдан Усольцев, Алексей Лагуткин, Арсен Симонянц, Александр Генералов, Виген Восканян и Гор Восканян.

Всероссийские соревнования по самбо и боевому самбо «Бородино» прошли с 12 по 16 сентября в Можайске.

Турнир провели в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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