Подмосковная сборная по софтболу стала призером Спартакиады молодежи России

Команда Московской области заняла второе место в соревнованиях по софтболу среди девушек на VI летней Спартакиаде молодежи России. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта региона.

Спортсменки уверенно начали турнир: они обыграли сборную Ростовской области со счетом 15:0, затем с таким же результатом победили команду Свердловской области. В следующих матчах обыграли Краснодарский край (13:0), Республику Крым (14:0) и Москву (4:3). В финале девушки снова встретились с москвичками и уступили им с минимальным счетом — 1:2. Бронза досталась команде из Крыма.

Серебряные медали завоевали Ксения Агапова, Вероника и Елена Долгановы, Диана Долгова, Ирина Епифанова, Антонина и Полина Ильины, Арина Касаткина, Татьяна Каширина, Дарья Кобылкина, Полина Колван, Карина Ломова, Яна Петрова, Ольга Ткаля, Варвара Третьякова и Надежда Черникова. Все они представляют Одинцовский и Рузский округа.

Соревнования проходили с 1 по 7 августа в Краснодарском крае и собрали более 150 спортсменов из десяти регионов страны. Турнир организовали по госпрограмме «Спорт России».