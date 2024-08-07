Подмосковная сборная хоккеистов выиграла золото летней спартакиады

Фото: Фото: СШОР по игровым видам спорта и Федерация хоккея на траве России

Подмосковная сборная выиграла золото на летней Спартакиаде учащихся России по хоккею на траве среди юношей 15-16 лет. Турнир, в котором приняли участие 10 команд, прошел в Крымске с 30 июля по 7 августа.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в финальной игре подмосковные спортсмены боролись с москвичами. Со счетом 2:1 в свою пользу, хоккеисты региона выиграли золотые медали спартакиады. Третье место заняла сборная Татарстана.

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