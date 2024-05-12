Подмосковная самбистка Сердюк стала призером чемпионата Европы | 360°

Подмосковье 12 мая 2024, 12:57 Подмосковная самбистка Сердюк стала призером чемпионата Европы СШОР по единоборствам Московской области

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Спортсменка из Подмосковья Нина Сердюк заняла третье место на чемпионате Европы по самбо в Сербии. Девушка представляет городской округ Воскресенск.

Выступая в дисциплине «боевое самбо», она заняла третье место в весовой категории до 59 килограммов. На пути к успеху Нина уступила в полуфинале своей соотечественнице Елизавете Лапаевой, в то время как золото завоевала спортсменка из Румынии Кристина Бондарь.

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На этом чемпионате Европы впервые в истории женщины получили возможность соревноваться в дисциплине «боевое самбо».

Чемпионат проходит в сербском городе Нови Сад с 9 по 12 мая. В соревнованиях участвует более 350 спортсменов из 28 стран мира.

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