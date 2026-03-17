В командных соревнованиях «Московская сабля — 2026», посвященных памяти двукратного олимпийского чемпиона Михаила Бурцева, подмосковная спортсменка Яна Егорян стала серебряным призером в составе сборной России. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Команда «Россия-1», за которую выступала Яна Егорян из Химок, а также Ольга Никитина, Александра Михайлова и Алина Михайлова из других регионов, заняла второе место. Первое место досталось команде «Россия-13», а третье — команде «Россия-2».

Ранее Яна Егорян уже добилась успеха на этих соревнованиях, завоевав бронзовую медаль в личном зачете.

Турнир «Московская сабля-2026» прошел 15 марта в Москве во Дворце Ирины Винер. В нем приняли участие более 20 команд из России, Белоруссии и Азербайджана. Соревнование состоялось уже в 49-й раз, и спортсмены разыграли четыре комплекта наград в личном и командном первенстве среди мужчин и женщин.

