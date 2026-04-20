Подмосковная саблистка Яна Егорян взяла серебро на Acropolis Cup

Саблистка из Московской области Яна Егорян заняла второе место на этапе Кубка мира по фехтованию Acropolis Cup, который проходил с 15 по 20 апреля 2026 года в Афинах (Греция). Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В личных соревнованиях среди женщин в дисциплине «сабля» Яна Егорян (областной Центр олимпийских видов спорта, Химки) начала турнир с шестой позиции мирового рейтинга. Она уверенно преодолела первый этап, обыграв польку Зузанну Ленкевич и итальянку Мануэлу Спики.

Следующие поединки были сложнее, но спортсменка одержала победы над Сарой Бальцер из Франции, Майей Чемберлен из США и Алиной Комашук из Украины. В финале Яна Егорян уступила венгерской саблистке Шугар Катинке Баттаи.

Следите за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области в Telegram (https://t.me/minsportmo), VK (https://vk.com/minsportmosobl) и МАХ (https://max.ru/id5047132964_gos).