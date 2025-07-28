Подмосковная саблистка Яна Егорян стала трехкратной чемпионкой мира

Спортсменка из Химок Яна Егорян выиграла золото на чемпионате мира по фехтованию. Титул стал первым в карьере саблистки в личном зачете и третьим в командном. Об этом сообщило министерство спорта МО.

В финале подмосковная фехтовальщица одержала победу над польской спортсменкой Зузанной Цесляр со счетом 15:11.

«Мне очень хотелось, чтобы нас знали, ценили и помнили, что мы должны быть на соревнованиях. У меня есть дома сын, муж, они дают мне возможность тренироваться и выступать. И мой тренер Дмитрий, который каждый день дает мне веру и силу, он делает из меня фехтовальщицу. Это победа для вас!» — поделилась Егорян.

В ведомстве отметили, что химчанка дважды становилась в 2016 году олимпийской чемпионкой, а также получала два титула в командной сабле на чемпионатах мира в 2015 и 2019 годах.

Напомним, что соревнования по фехтованию проходят в Тбилиси с 22 по 30 июля 2025 года. Между спортсменами разыгрывают 12 комплектов наград — индивидуальных и командных. Участники и участницы борются за победу на шпагах, рапирах и саблях.