Подмосковная Росгвардия задержала жителя в федеральном розыске

Сотрудники вневедомственной охраны из Воскресенска задержали мужчину, который находился в федеральном розыске за совершенное ранее преступление. Им оказался 25-летний местный житель.

Во время патрулирования стражи порядка заметили человека, похожего на разыскиваемого. Мужчину доставили в полицию для проверки. Отмечается, что подозреваемый находился в розыске с апреля.