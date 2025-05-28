Подмосковная Росгвардия задержала жителя в федеральном розыске

Фото: Главное управление Росгвардии по Московской области

Сотрудники вневедомственной охраны из Воскресенска задержали мужчину, который находился в федеральном розыске за совершенное ранее преступление. Им оказался 25-летний местный житель.

Во время патрулирования стражи порядка заметили человека, похожего на разыскиваемого. Мужчину доставили в полицию для проверки. Отмечается, что подозреваемый находился в розыске с апреля.

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