Подмосковная Росгвардия задержала выловившего 35 кг рыбы браконьера

Сотрудники Егорьевского отдела вневедомственной охраны задержали подозреваемого в вылове рыбы в запрещенном месте. Об этом сообщили в Главном управлении подмосковной Росгвардии.

На одном из рыбокомбинатов сработала тревожная кнопка. Прибыв на место, правоохранители выяснили, что на охраняемую территорию проник мужчина. Он выловил из водоема 35 килограммов рыбы и скрылся на мопеде.

Установив приметы, сотрудники начали розыск. Спустя время они остановили транспортное средство, водитель которого подходил под описание. Браконьером оказался 41-летний местный житель, которого ранее привлекали к административной ответственности.

Мужчину доставили в полицию для дальнейших разбирательств.