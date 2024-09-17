Подмосковная Росгвардия совершила свыше 2 тысяч выездов по сигналу тревоги за неделю
Сотрудники подмосковной Росгвардии совершили свыше 2,1 тысячи выездов по сигналам тревоги за неделю. Они не допустили ни одной кражи с охраняемых объектов.
Как рассказали в ведомстве, росгвардейцы обеспечили безопасность более 50 мероприятий, а также задержали по подозрению в совершении преступлений и правонарушений свыше 700 человек.
Сотрудники подразделений также провели более 700 проверок сохранности оружия и изъяли из оборота 123 единицы.
«Составлено 175 административных протоколов о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, аннулировано 52 разрешения», — отметили в Росгвардии.
Подразделения спецназа выполнили 22 задачи по силовому сопровождению специальных мероприятий.
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