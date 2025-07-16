Подмосковная Росгвардия совершила более 2 тысяч выездов по сигналу тревоги за неделю

Подмосковная Росгвардия совершила 2,2 тысячи выездов по сигналу тревоги за неделю. Сотрудники ведомства не допустили ни одной кражи с охраняемых объектов.

За неделю стражи порядка обеспечили безопасность 112 мероприятий. По подозрению в совершении преступлений задержали более тысяч человек.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы провели 942 проверки сохранности оружия и изъяли из незаконного оборота 165 единиц.

«Составлено 199 административных протоколов о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, аннулировано 54 разрешения». — добавили в Рогвардии.

Подразделения спецназа за этот период выполнили 16 задач по силовому сопровождению мероприятий.