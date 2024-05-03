Подмосковная Росгвардия приняла участие в турнире по самбо | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 10:12 Подмосковная Росгвардия приняла участие в турнире по самбо Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

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Открытый юношеский турнир по самбо прошел в Сергиевом Посале. Его посвятили памяти первого командира ОМОН «Пересвет» полковника милиции Дмитрия Маркелова. В соревнованиях участвовали более 200 спортсменов.

Как рассказали в подмосковной Росгвардии, состязание прошло по инициативе сотрудников отряда мобильного особого назначения «Пересвет». В церемони открытия участвовали заместители начальника подмосковного главка ведомства, сотрудники и ветераны спецподразделения, а также родные и близкие погибших сотрудников ОМОН.

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«Мы свято чтим память наших товарищей, отдавших свои жизни в борьбе за мир и благополучие граждан нашей страны, выполнивших свой служебный долг до конца. Их отвага и мужество являются примером для каждого из нас. Желаю участникам проявить свои лучшие качества, продемонстрировать волю к победе и упорство в достижении намеченных целей», — сказал командир ОМОН «Пересвет», полковник полиции Илья Архипов.

Лучших спортсменов наградили грамотами, кубками и медалями, а также специальными призами «За волю к победе».

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