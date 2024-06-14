Подмосковная Росгвардия поддержала акцию по донорству крови

«Сегодня более 100 сотрудников и военнослужащих подмосковного главка Росгвардии стали участниками традиционной донорской акции и внесли свой вклад в общее дело. Донорство — это шанс помочь другим и спасти тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации», — рассказал заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Московской области по военно-политической работе подполковник полиции Андрей Шелудченков.

Перед процедурой, которую провели специалисты службы крови Федерального медико-биологического агентства России в Главном управлении Росгвардии по Московской области, все участники прошли обязательный медицинский осмотр. К акции присоединились и те сотрудники, которые сдают кровь регулярно.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».