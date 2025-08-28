Подмосковная Росгвардия отработала защиту от автоугона и агрессивных водителей

Подмосковные росгвардейцы провели показательные учения по работе технических средств защиты от автоугона и агрессивных водителей. Мероприятие прошло на базе Одинцовского отдела вневедомственной охраны.

При попытке завладеть автомобилем активируется специальная система, а на случай, если хозяин машины оказался в опасной ситуации, есть тревожная кнопка.

Сотрудники отработали алгоритм действий при получении сигналов и показали слаженную работу в задержании злоумышленников.

В пресс-службе организации отметили, что практические учения — неотъемлемая часть профессиональной подготовки, которая позволяет совершенствовать навыки реагирования, отрабатывать совместные действия и повышать мастерство.

В настоящее время под охраной Росгвардии в Подмосковье находится более двух тысяч гаражей и автомобилей. Систему «АВО» внедряют как в коммерческий транспорт, так и в личный.