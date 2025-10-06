Подмосковная Росгвардия организовала экскурсию для школьников в парке «Патриот»

Сотрудники подмосковной Росгвардии провели патриотическую экскурсию для кадетов из Подольска. Вместе с учащимися МОУ СОШ № 18 они посетили Военно-патриотический парк ВС России «Патриот». Благодаря им подростки прикоснулись к духовной и героической истории Отечества.

Ребятам — 40 кадетам и юнармейцам — показали Храмовый комплекс Воскресения Христова, а также музей «1418 шагов к Победе». Правоохранители познакомили их с экспозициями и масштабными галереями, рассказывающими о подвигах советских солдат в годы ВОВ.

В пресс-службе ведомства отметили, что подобные встречи играют ключевую роль в воспитании молодежи. Патриотические мероприятия помогают формировать чувство гордости, уважения, а также готовность служить Родине.