Подмосковная Росгвардия обеспечила безопасность более 200 мероприятий за неделю

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

Подмосковная Росгвардия обеспечила безопасность более 200 мероприятий за неделю. За этот период сотрудники ведомства выехали по сигналу тревоги более 2,1 тысячи раз и не допустили ни одной кражи с охраняемых объектов.

Как рассказали в Росгвардии, за неделю по подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства задержали свыше 750 человек. Кроме того, сотрудники подразделений провели более 800 проверок сохранности оружия и составили 133 протокола.

«Из незаконного оборота изъята 151 единица оружия. Составлено 133 административных протокола о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, аннулировано 52 разрешения», — рассказали в организации.

Подразделения специального назначения выполнили 31 задачу по силовому сопровождению мероприятий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Успение Богородицы, или Первая Пречистая. История и традиции праздника

DanitaDelimont.com

«Реквием по мечте». Мифы и легенды украинской русофобии

Denis Thaust/Keystone Press Agency

Срочная служба доступна не всем. С какими болезнями не берут в армию?

Alexey Sukhorukov/Xinhua

Восемь месяцев вместо восьми дней. Как будут спасать застрявших на МКС астронавтов

Старт Starliner, мыс Канаверал, 5 июня 2024 года. NASA

Осеннее послабление. Что такое бабье лето и когда оно будет в Москве

Petrov Sergey/news.ru

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте