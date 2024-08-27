Подмосковная Росгвардия обеспечила безопасность более 200 мероприятий за неделю. За этот период сотрудники ведомства выехали по сигналу тревоги более 2,1 тысячи раз и не допустили ни одной кражи с охраняемых объектов.

Как рассказали в Росгвардии, за неделю по подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства задержали свыше 750 человек. Кроме того, сотрудники подразделений провели более 800 проверок сохранности оружия и составили 133 протокола.

«Из незаконного оборота изъята 151 единица оружия. Составлено 133 административных протокола о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, аннулировано 52 разрешения», — рассказали в организации.

Подразделения специального назначения выполнили 31 задачу по силовому сопровождению мероприятий.

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