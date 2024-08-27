Подмосковная Росгвардия обеспечила безопасность более 200 мероприятий за неделю
Подмосковная Росгвардия обеспечила безопасность более 200 мероприятий за неделю. За этот период сотрудники ведомства выехали по сигналу тревоги более 2,1 тысячи раз и не допустили ни одной кражи с охраняемых объектов.
Как рассказали в Росгвардии, за неделю по подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства задержали свыше 750 человек. Кроме того, сотрудники подразделений провели более 800 проверок сохранности оружия и составили 133 протокола.
«Из незаконного оборота изъята 151 единица оружия. Составлено 133 административных протокола о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, аннулировано 52 разрешения», — рассказали в организации.
Подразделения специального назначения выполнили 31 задачу по силовому сопровождению мероприятий.
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