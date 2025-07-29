Подмосковная Росгвардия обеспечила безопасность 76 мероприятий за неделю

Стражи правопорядка обеспечили безопасность 76 мероприятий в Подмосковье за неделю. Ни одной кражи на охраняемых объектах не произошло, сообщили в Росгвардии региона.

Кроме того, подразделения выполнили 28 задач по силовому сопровождению спецмероприятий. Было задержано 1122 гражданина, подозреваемых в совершении преступлений или административного законодательства.

Также росгвардейцы провели 881 проверку по сохранности оружия, из оборота было изъято 207 единиц. Они завели 191 протокол о нарушениях оборота оружия, 53 аннулировали.