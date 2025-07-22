Подмосковная Росгвардия не допустила ни одной кражи с охраняемых объектов за неделю

Подмосковная Росгвардия совершила более 2,5 тысячи выездов по сигналу тревоги за неделю. Стражи порядка не допустили ни одной кражи с охраняемых объектов.

Всего за неделю росгвардейцы обеспечили безопасность 105 мероприятий. По подозрению в совершении преступлений задержали более тысячи человек.

Кроме того, за этот период сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы провели 737 проверок сохранности оружия.

«Из незаконного оборота изъята 181 единица оружия. Составлено 153 административных протоколов о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, аннулировано 53 разрешения», — отметили в ведомстве.

Также подразделения спецназа выполнили 24 задачи по силовому сопровождению специальных мероприятий.