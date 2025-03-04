Подмосковная Росгвардия не допустила краж с охраняемых объектов за месяц

Сотрудники подмосковной Росгвардии обеспечили безопасность более 790 мероприятий за прошедший месяц. По подозрению в свершении преступлений задержали свыше 4,5 тысячи человек.

За месяц росгвардейцы не допустили ни одной кражи с охраняемых объектов. По сигналу тревоги они выезжали более девяти тысяч раз.

Кроме того, за этот период сотрудники подразделений совершили 4,1 тысячи проверок сохранности оружия, изъяли из оборота 727 единиц и аннулировали 178 разрешений.

Сотрудники спецназа выполнили около 130 задач по силовому сопровождению мероприятий.