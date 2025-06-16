Подмосковная прокуратура направила в суд дело о производстве и сбыте наркотиков

Подмосковная прокуратура утвердила обвинение по делу жительницы Москвы. Она производила, хранила и обеспечивала сбыт наркотических и психотропных веществ в особо крупных размерах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Женщина была частью преступной группы. Вместе с соучастниками она работала в нарколаборатории, которая располагалась в жилом доме и помещении бани в поселке Софрино Пушкинского округа. Для изготовления там использовали оборудование, реактивы и прекурсоры. Обвиняемая фасовала вещества для сбыта в Московской и Тульской областях.

В ведомстве напомнили, что злоумышленницу поймали в апреле 2023 года. Тогда правоохранители изъяли у нее более 8,7 килограмма психотропных веществ и порядка 350 граммов наркотиков, в том числе амфетамин, мефедрон, кокаин и гашиш. Кроме того, у женщины были обнаружены свыше 3,3 килограмма прекурсоров.

Уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения.