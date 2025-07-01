Подмосковная прокуратура направила в суд дело о производстве и сбыте наркотиков

Подмосковная прокуратура утвердила обвинение по делу троих граждан Белоруссии. Они производили наркотические вещества и хранили прекурсоры для их производства в особо крупных размерах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Обвиняемые действовали в составе организованной группы с ноября 2023 года по февраль 2024 года. Они оборудовали лабораторию в жилом доме в поселении Белоозерский в Воскресенске, где готовили и хранили метадон.

Кроме того, злоумышленники запаслись прекурсорами и держали их в контейнере около строения на Можайском шоссе в Одинцове.

В ведомстве рассказали, что преступников задержали в феврале прошлого года. Тогда у них изъяли более 18 килограммов наркотических средств и свыше 37 килограммов прекурсоров.

Дело направлено в Московский областной суд. Обвинение в отношении соучастников рассматривается отдельно.