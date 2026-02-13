Подмосковная продукция выиграла на международных конкурсах выставки «Продэкспо»

Компания «Европродукт» в Лыткарине стала лауреатом конкурсов, прошедших в рамках 33-й международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2026». Они проходила с 9 по 12 февраля.

Выставка входит в число крупнейших событий отрасли в России. Она объединяет ведущих производителей, а также торговые сети, дистрибьюторов и представителей сегмента HoReCa.

В региональном Минсельхозпроде отметили, что по итогам дегустационных конкурсов собственный бренд компании «Тамаки» получил золотые медали сразу в нескольких номинациях. В категории «Лучший продукт» отметили соусы «Грецкий орех» и «Кимчи». В оценке качества SOEX награды получили соусы «Васаби» и «Манго-чили», а в номинации «Выбор сетей» — «Салатная заправка».

Жюри оценивало продукцию по органолептическим показателям, а также на соответствие актуальным рыночным трендам.

В министерстве добавили, что подмосковные производители постоянно расширяют ассортимент и внедряют современные технологии и стандарты качества.