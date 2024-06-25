Подмосковная предпринимательница победила на конкурсе «Создай наше»

Предпринимательница из Подмосковья Дарья Долматова победила на конкурсе «Создай наше». Она представила свой проект по производству ароматических изделий для дома и косметических средств.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, по итогам конкурса, который организовали Агентство стратегических инициатив и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства, всего определили 30 победителей.

Идею и бизнес-план проекта Долматова разработала, участвуя в программе «Наставничество», организованной центром «Мой бизнес», а после она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и получила грант — 500 тысяч рублей.

«Участие в данном проекте поможет мне значительно ускорить развитие, так как я планирую вложить средства гранта на оплату услуг специалистов по продвижению, дизайнеров, а также на обустройство мастерской», — рассказала Долматова.

В этом году подмосковная предпринимательница поучаствовала в региональной программе по поддержке и продвижению брендов «100% Подмосковье», что дало ей возможность представить свою продукцию на выставках-ярмарках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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