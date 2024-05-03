Подмосковная паллиативная служба получила еще 3,5 тысячи звонков | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 13:09 Подмосковная паллиативная служба получила еще 3,5 тысячи звонков Пресс-служба Минздрава МО

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Горячая линия паллиативной помощи приняла более 3,5 тысячи звонков в Подмосковье с начала года. Обратиться за помощью к специалистам жители могут круглосуточно по номеру +7 (498) 683-83-83.

Как рассказал глава Минздрава Подмосковья Алексей Сапанюк, регион уделяет большое внимание паллиативной помощи.

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«В регионе работает Координационный центр по паллиативу, создан интернет-портал, где можно получить семь видов онлайн-услуг. Также функционирует „горячая линия“, где можно задать любые интересующие вопросы. С начала года сотрудники колл-центра обработали свыше 3,5 тысячи звонков», — рассказал он.

Чаще всего жители задают операторам вопросы о получении паллиативного статуса, оказании амбулаторной или стационарной помощи, а также о лекарствах и медицинском оборудовании. Получить необходимую информаци также можно на портале.

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