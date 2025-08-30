Подмосковная молодежь встретилась с блогером Марией Чадиной в Красногорске

В рамках проекта «Мы будущее. Сила смыслов» в красногорском ДК «Подмосковье» прошла встреча со звездой интернет-блога Марией Чадиной. Пообщаться с ней пришли более тысячи ребят, сообщили в министерстве информации региона.

«У всех спикеров, с которыми встречаются ребята, разные истории успеха, но все они объединены одним — неравнодушием к стране. И это неравнодушие они передают нашей молодежи. Участники задают интересующие их вопросы, чтобы понять, как принимать важные решения, как выбрать правильный путь», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе. Личный блог 24-летней девушки посвящен жизни. В нем она рассказывала о потере новорожденной дочки, разводе с первым мужем, однако популярность пришла к Чадиной, когда та стала делиться, как ее муж отправился на СВО. Она решила поддерживать любимого и других бойцов, занялась волонтерством и поехала на Донбасс.

Фото: Министерство информации и молодежной политики Московской области

«Я начала с малого — сначала сама на какие-то небольшие деньги, которые у меня были, закупала необходимое на Wildberries: гемостатические губки, сухие души, протеиновые батончики», — рассказала интернет-звезда.

Чадина делилась историями о 6-летней дочери Лизе, разлуках со время гуманитарных миссий, а также о музыкантах, которые поют о настоящих подвигах. Она посоветовала ребятам слушать Юту, Чичерину и Бобунца. Также девушка отметила, что подружилась и готовит коллаборации с новыми талантливыми исполнителями, например, с Женей Трофимовым и парой NANCI & SIDOROV. Также спикер вспомнила первую поездку на Донбасс и о том, как собирала помощь для детского реабилитационного центра «Хрусталик» в Рубежном. До этого девушка писала о бойцах и волонтерах в газету. Помощь фронту, по ее словам, может быть разной, главное иметь желание. Известно, что Чадина недавно стала частью команды, которая готовит художественно-документальный фильм о Донбассе. Картина расскажет о месте во времена пяти эпох: с ВОВ до наших дней.

Фото: Министерство информации и молодежной политики Московской области