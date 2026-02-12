Подмосковная лыжница выиграла медаль на чемпионате России по прыжкам с трамплина

В Нижнем Тагиле проходит чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина. Спортсменка из Подмосковья Ксения Каблукова стала призером соревнований.

В рамках состязаний по прыжкам с трамплина К-90 первое место заняла Александра Кустова из Магадана. Серебряную медаль, продемонстрировав свое мастерство, выиграла Ксения Каблукова. На третью ступень пьедестала по результатам соревнований поднялась Ирма Махиня из Красноярского края.

Чемпионат по прыжкам на лыжах с трамплина проходит в Свердловской области в период с 10 по 16 февраля. Его проводят в рамках реализации государственной программы «Спорт России».