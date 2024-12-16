Подмосковная лыжница Екатерина Шибекина выиграла всероссийские соревнования

Спортсменка из Московской области Екатерина Шибекина завоевала золотую медаль на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам. Она стала первой в масс-старте на 20 километров среди юниорок в возрастной категории 21-23 года.

В результате гонки Екатерина Шибекина опередила свою соперницу Ксению Шорохову из Тюмени всего на 0,8 секунды. Третье место заняла Эльвина Альтапова из Татарстана, ее отставание от подмосковной лыжницы составило 3,1 секунды.

Ранее Екатерина уже одержала победу на соревнованиях на дистанции 10 километров свободным стилем в категории юниорок 21-23 года.

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам проходят в Тюмени с 11 по 17 декабря на базе Областного центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». В турнире участвуют более 500 спортсменов из 40 субъектов Российской Федерации в возрастных категориях 19-20 лет и 21-23 года.