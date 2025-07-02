Подмосковная косметическая компания нарастила экспорт в Белоруссию

Подмосковный производитель косметики «Аравия» экспортировал в Белоруссию свыше 500 тысяч товаров в прошлом году. Объем продаж достиг 109 миллионов рублей.

Как рассказал директор компании Олег Востриков, наибольшей популярностью в Белоруссии пользуются кремы для лица, а также средства для очищения, тонизирования и питания кожи.

Всего «Аравия» производит более 600 видов товаров.

«Объем продаж продукции в Белоруссию в прошлом году достиг отметки в 109 миллионов рублей. Экспортировано более 500 тысяч единиц товара. По сравнению с показателями 2023 года, рост объема торговли составил 62% в денежном выражении и 80% в штучном измерении», — сказал Олег Востриков.

В этом году «Аравия» открыла в Противине новый завод. В проект инвестировали 700 миллионов рублей. Земельный участок для строительства предоставили в аренду на льготных условиях.

Запуск нового завода позволит увеличить мощности на 40%. Ежегодный выпуск при этом достигнет 40 миллионов единиц.

Подобрать площадку для бизнеса предприниматели могут по ссылке.