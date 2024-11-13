Подмосковная кондитерская фабрика представила продукцию на ярмарке в Китае
Подмосковная кондитерская фабрика «Волшебница» представила продукцию на фестивале-ярмарке в Китае. Она пройдет в городе Чэнду с 11 по 17 ноября.
Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" пройдет при организации Российского экспортного центра. Свою продукцию представят свыше 100 предприятий из 40 регионов страны.
В Минсельхозпроде Подмосковья добавили, что на стенде фабрики "Волшебница" можно продегустировать и приобрести конфеты со вкусом соленой карамели, французского пралине, пломбира и другие сладости.
Ярмарка дает возможность китайским компаниям провести деловые встречи и обсудить перспективы сотрудничества.
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